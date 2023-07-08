В Уральске установлена мемориальная доска в честь ветерана войны, известного журналиста Хабира Нурмухамедова

На здании областной универсальной научной библиотеки им. Жубана Молдагалиева установлена мемориальная доска в честь ветерана войны и труда, известного журналиста Хабира Нурмухамедова.

С 1963 по 1984 годы прошлого столетия в этом здании размещались редакции областных газет "Орал өңірі" и "Приуралье", где трудился Хабир Нурмухамедов. На открытии памятной доски присутствовал аким области Нариман Турегалиев.





Фото: Мади Салык

"Фронтовик и ветеран журналистики Хабир Нурмухамедов внес значительный вклад в развитие области и страны. Его плодотворная деятельность является примером для многих поколений, его имя чтут и помнят в журналистском сообществе. Открытие мемориальной доски – дань памяти уважаемому человеку", – сказал Нариман Турегалиев.

О жизни и деятельности Хабира Нурмухамедова рассказал главный редактор областной газеты "Орал өңірі" Бауыржан Губайдуллин.

"Хабир Нурмухамедов родился в 1918 году в селе Ашебутак Домбаровского района Оренбургской области. Потеряв родителей в 6-летнем возрасте, воспитывался в детском доме. По окончании Казахского коммунистического института журналистики в 1940 году по направлению ЦК Компартии Казахстана он был назначен заместителем редактора Павлодарской областной газеты "Қызыл ту". Во время Великой Отечественной войны политрук роты Хабир Нурмухамедов совмещал боевое оружие с пером, являясь репортером фронтовой газеты "Красная армия". В послевоенные 1948-1951 годы, а также в период с 1963 по 1973 годы трудился главным редактором областной газеты "Орал өңірі". Он также работал в Талдыкорганской областной газете "Советтік Жетісу" и Атырауской – "Социалистік құрылыс". Что касается истории газет "Орал өңірі" и "Приуралье", то до 2013 года было принято считать, что история региональных газет начинается с газеты "Хабар-Известия", вышедшей в свет в ноябре 1918 года. Но в результате научно-исследовательской работы журналиста Казбека Кабжанова и его коллег в архиве Алматинского музея книги удалось найти несколько номеров газеты "Ұран" и раскрыть доселе неизвестные факты. Оказалось, что "Хабар-Известия" были продолжением издававшейся в Ханской орде газеты "Ұран", которую редактировал Габдолгазиз Мусагалиев, автором и идейным вдохновителем издания был Гумар Караш. К изданию газеты был причастен и один из первых казахских юристов Бакытжан Каратаев. Все они внесли большой вклад в просвещение народа, развитие культуры и через печатное дело пробудили сознание людей. Название газеты менялось в зависимости от периодов общественного развития: "Екпінді құрылыс", "Октябрь туы", но ее суть – служить интересам народа, доносить его чаяния и нужды до властей – оставалась незыблемой. Под началом Хабира Нурмухамедова и на примере его беззаветного мужества и преданности Родине трудились и воспитывались многие поколения молодых журналистов. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны І степени, медалями Жукова, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга" и другими наградами. Ушел из жизни ветеран войны и журналистики в 2008 году", – сказал Бауыржан Губайдуллин.

Фото: Мади Салык

Фото: Мади Салык













Своими воспоминаниями о коллеге поделился ветеран труда, бывший главный редактор областной газеты "Орал өңірі" Мажит Кайыргалиев, который отметил огромную роль своего наставника и учителя Хабира Аймухамедовича в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Слова благодарности за память об отце сказал на мероприятии открытия памятной доски его сын, ветеран органов национальной безопасности, полковник в отставке Игорь Нурмухамедов. Отметим, что также на здании была установлена мемориальная памятная доска и в честь двух областных газет "Орал өңірі" и "Приуралье".