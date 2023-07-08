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Баурсак как кусочек солнца: фестиваль уличной еды прошел в Астане

Казахстан Астана фестиваль баурсаки Фото: Zakon.kz
В столичном парке в рамках празднования Дня Астаны состоялся фестиваль уличной еды, и главным блюдом стали баурсаки, передает Zakon.kz.

В празднике лета и вкуса, организованном при поддержке столичного акимата, приняли участие 10 ресторанов Астаны. По словам организаторов, участников выбирали проверенных, с опытом. Ведь главными гостями фестиваля были дети.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

Душой праздника единогласно выбрали казахский традиционный баурсак. "Кусочек солнца", "пирожок с воздухом Казахстана", "старший казахский брат пончика", – каких только титулов не был удостоен золотистый шедевр национальной кухни.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

На фестивале баурсаки предстали во множестве видов и форм – крглые, квадратные, треугольные, с начинкой из нутеллы и банана, курицы с сыром или моркови по-корейски.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

Как рассказала одна из соорганизаторов фестиваля Полина Ахметова, в рамках фестиваля проводятся мастер-классы для детей и их родителей по приготовлению прохладительных напитков и, конечно, баурсаков.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

"Мы пригласили несколько кулинаров и фуд-блогеров, они проводят мастер-классы на казахском и русском языке. В программе будут баурсаки на кокосовом молоке, разноцветный хворост, сэндвичи из баурсаков" Полина Ахметова

Помимо баурсаков, участники фестиваля представили традиционные блюда "уличной кухни" – восточной, паназиатской, европейской и американской. И не все можно было назвать фастфудом, некоторыми блюдами стоило насладиться подольше за столиками в тени деревьев.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

В парке можно было отведать коктейли, пончики, булочки, бургеры, плов и шашлык, одним словом, пищевые удовольствия на любой вкус.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

Все желающие могли наблюдать за тем, как тесто, послушное ласковым рукам, превращается в "кусочки солнца".

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

Повара делились секретами и хорошим настроением, демонстрировали свое мастерство. А маленькие гости фестиваля с удовольствием учились готовить вкусности или фотографировались с любимыми мультяшными героями.

Казахстан Астана фестиваль баурсаки

Фото: Zakon.kz

Фестиваль получился шумный, радостный, а главное – вкусный.

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