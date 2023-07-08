Новая встреча старых знакомых

Olimpbet анализирует ответный полуфинал Кубка Казахстана по футболу "Атырау" – "Тобол".

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"Атырау" (Атырау) – "Тобол" (Костанай). 8 июля, 19:00

Первый матч – 0:1.

Благодаря календарю эти соперники изучили друг друга досконально. С 24 июня это будет уже четвертая игра между "Тоболом" и "Атырау".

И если в первой встрече, состоявшейся в рамках 13-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана, "нефтяники" одержали разгромную победу со счетом 3:0, то два последующих матча – 14-го тура КПЛ и первый кубковый полуфинал – завершились в пользу костанайцев с одинаковым результатом 1:0.

И теперь их взаимоотношения сезона-2023 закольцуются ответным полуфинальным сражением в Атырау.

Эксперты Olimpbet не видят очевидного фаворита в предстоящей битве, которая определит одного из финалистов Olimpbet-Кубка Казахстана: П1 – 2.34, Х – 3.42, П2 – 2.85. При этом самый популярный букмекер страны считает, что матч в Атырау, по всей видимости, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.68, Б – 2.11.

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