Цены на популярные криптовалюты
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 30 228 $; изменения за 24 часа: +0,20%.
Ethereum (ETH): 1 863,31 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Tether (USDT): 1,0009 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
BNB (BNB): 237 $; изменения за 24 часа: +1,46%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,065457 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
По состоянию на 8 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.