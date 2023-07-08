Цены на популярные криптовалюты

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 30 228 $; изменения за 24 часа: +0,20%.

Ethereum (ETH): 1 863,31 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Tether (USDT): 1,0009 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 237 $; изменения за 24 часа: +1,46%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,065457 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 8 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.