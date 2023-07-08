Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в парном разряде, решил отказаться от участия в парном турнире на Открытом чемпионате Уимблдона-2023 (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

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Он должен был выступать в паре с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом против хорватско-американского дуэта Ивана Додига и Остина Крайчека, но казахстанец и австралиец решили сняться с парного турнира.

В одиночном разряде Бублик продвинулся в четвертый круг Большого шлема, победив немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах.

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