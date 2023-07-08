Рекордное число нелегалов за день прибыло в Великобританию

Пресс-служба МВД Соединенного Королевства заявила о том, что около 700 нелегальных мигрантов пересекли в пятницу пролив Ла-Манш и прибыли в Великобританию, что стало самым большим числом прибывших в страну нелегалов за день с начала года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Sky News, 686 мигрантов прибыли на 13 лодках. Таким образом преодолен антирекорд года, установленный 11 июня, когда до берегов Англии таким же образом добрались 549 человек.

Всего же с начала года число нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш, отплыв из Франции, достигло 12 119, это практически соответствует статистике прошлого года. Число незаконных пересечений традиционно увеличивается летом, когда стоит хорошая и более теплая погода.

Отмечается, что число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году – 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году – 28,5 тыс. человек. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.

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