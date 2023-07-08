Полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс после изучения видеозаписи

Полиция США закрыла дело об избиении Бритни Спирс после того, как изучила записи видеокамер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, правоохранительные органы изучили кадры с камер видеонаблюдения и обнаружили, что преступления не было. Бритни Спирс сама непреднамеренно ударила себя по лицу после того, как охранник баскетболиста убрал ее руку с плеча. После данного факта дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса рассмотрит обращение певицы Бритни Спирс, которая утверждала, что ее ударил по лицу телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньямы. Она заявила, что увидела выходящего из отеля баскетболиста и похлопала его по спине, чтобы спросить, может ли он вместе с ней сфотографироваться. После этого, уверяла певица, глава охраны атлета Дамиан Смит ударил ее, из-за чего она упала.

Вембаньяма называют "вундеркиндом, который появляется раз в тысячелетие". Многие считают его самым многообещающим игроком НБА с тех пор, как Леброн Джеймс пришел в лигу в 2003 году.

