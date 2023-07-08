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Полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс после изучения видеозаписи

певица Фото: Instagram/britneyspears
Полиция США закрыла дело об избиении Бритни Спирс после того, как изучила записи видеокамер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, правоохранительные органы изучили кадры с камер видеонаблюдения и обнаружили, что преступления не было. Бритни Спирс сама непреднамеренно ударила себя по лицу после того, как охранник баскетболиста убрал ее руку с плеча. После данного факта дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса рассмотрит обращение певицы Бритни Спирс, которая утверждала, что ее ударил по лицу телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньямы. Она заявила, что увидела выходящего из отеля баскетболиста и похлопала его по спине, чтобы спросить, может ли он вместе с ней сфотографироваться. После этого, уверяла певица, глава охраны атлета Дамиан Смит ударил ее, из-за чего она упала.

Вембаньяма называют "вундеркиндом, который появляется раз в тысячелетие". Многие считают его самым многообещающим игроком НБА с тех пор, как Леброн Джеймс пришел в лигу в 2003 году.

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