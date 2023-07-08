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Ситуация в Украине: в Волынской области сожгли икону, Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем в Турции

президент Украины Фото: president.gov.ua
В Стамбуле Владимир Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава государства проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вместе с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.
  • Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
  • Литва использовала каналы международных сообщений для шантажа, завили в Пограничном комитете Беларуси.
  • В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).
  • В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
  • Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
  • Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
  • США передают Украине кассетные боеприпасы, официально заявили в Белом доме.
  • Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения – Белый дом.
  • Посольство РФ о поставках кассетных боеприпасов: уровень провокаций США зашкаливает, приближает новую мировую войну.
  • Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе – Белый дом.
  • США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля после окончания конфликта с Россией – Байден.
  • Состоялись переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре. Турция стремится к продлению зернового коридора на два года. Также Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.
  • Эрдоган заявил, что Путин в августе посетит республику. Эрдоган ожидает, что одной из тем переговоров станет обмен пленными с Украиной.
  • Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет – Песков.
  • Польша усиливает свою военную группировку на границе с Беларусью, сообщило Генеральное командование польских вооруженных сил.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ЮНЕСКО Захарова Мария Зеленский Владимир Беларусь США Турция
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