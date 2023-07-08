Ситуация в Украине: в Волынской области сожгли икону, Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем в Турции

Фото: president.gov.ua

В Стамбуле Владимир Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава государства проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте, сообщает Zakon.kz.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.



Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Литва использовала каналы международных сообщений для шантажа, завили в Пограничном комитете Беларуси.



В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).

В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США передают Украине кассетные боеприпасы, официально заявили в Белом доме.

Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения – Белый дом.

Посольство РФ о поставках кассетных боеприпасов: уровень провокаций США зашкаливает, приближает новую мировую войну.

Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе – Белый дом.

США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля после окончания конфликта с Россией – Байден.

Состоялись переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре. Турция стремится к продлению зернового коридора на два года. Также Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Эрдоган заявил, что Путин в августе посетит республику. Эрдоган ожидает, что одной из тем переговоров станет обмен пленными с Украиной.

Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет – Песков.

Польша усиливает свою военную группировку на границе с Беларусью, сообщило Генеральное командование польских вооруженных сил.

Читайте также "Тинькофф" планирует приостановить переводы в долларах в казахстанский банк Полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс после изучения видеозаписи Рекордное число нелегалов за день прибыло в Великобританию

Следите за новостями zakon.kz в: