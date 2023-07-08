В Алматы Военный институт выпустил молодых лейтенантов

8 июля 2023 года в городе Алматы в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

В этот день 220 выпускникам института присвоено первое офицерское звание "лейтенант".



В ходе мероприятия молодые офицеры прошли торжественным маршем по площади, прощались с Боевым знаменем, а также со своими дамами станцевали свой первый офицерский вальс.

После прощального вальса лейтенант Архат Кертюреев сделал предложение руки и сердца своей девушке Диане Дарханқызы.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Минобороны отметили, что Диана является бронзовым призером Чемпионата Казахстана по боксу среди молодежи.







Ранее сообщалось, что в городе Щучинске Акмолинской области в военном колледже Министерства обороны РК состоялся торжественный 25 выпуск сержантов-профессионалов.

