Вечер классической музыки состоялся на главной площади Петропавловска

На главной площади Петропавловска в честь празднования 25-летия столицы четвертый день продолжается Международный музыкальный фестиваль "Qyzyljar music fest", сообщает Zakon.kz.

Для жителей и гостей областного центра организовали вечер классической музыки с участием оперного певца из Италии Джиани Лекессе, казахстанской оперной певицы Зарины Алтынбаевой и эстрадно-симфонического оркестра под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля РК, кавалера ордена "Құрмет" Абзала Мухитдина.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Напомним, международный фестиваль проходит в Петропавловске с 5 по 9 июля. В нем принимают участие артисты из зарубежных стран, известные певцы и танцоры нашей страны и области.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фестиваль проходит в формате оpen air.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В заключительный день фестиваля, 9 июля, пройдет гала-концерт.