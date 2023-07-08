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В Индии подросток умер из-за инфекции мозга, вызванной амебой

аппарат Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж заявил о том, что в регионе 15-летний подросток скончался из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала News18, подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде.

Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале.

"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", – сказал Джордж.

По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.

Отметим, что в марте в США человек умер после заражения "пожирающей мозг" амебой из водопроводной воды.

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