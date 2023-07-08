Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, почему после дневного сна болит голова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, все потому, что для организма днем и вечером подходит только короткий сон, который длится всего 15-20 минут.

"Для здоровья полезен только короткий сон. Если человек спит дольше 15-20 минут днем, то, скорее всего, он проснется вялым, разбитым и с головной болью. При этом чем дольше длится сон, тем продолжительнее будут длиться "побочки". Дело в том, что примерно через 30-40 минут организм переходит в режим глубокого сна. И чем больше времени человек проведет в этой фазе, тем труднее и болезненнее будет пробуждение", – цитирует "Газета.Ru" врача.

Она отметила, что подобное состояние связано с инерцией сна – переходном периоде между сном и бодрствованием. Так, когда человек засыпает днем, организм думает, что ему нужно вернуться в режим сна и проспать, как и ночью, от 7 до 9 часов. Однако из-за внезапного пробуждения происходит дезориентация, потому что мозг и тело оказываются в замешательстве.

"Короткий дневной сон лучше устраивать с 13:00 до 15:00 и спать не дольше 20 минут. В таком случае риск столкнуться с проблемами после пробуждения минимальный. Что касается более поздних перерывов на сон, они также обеспечат бодрость, но могут негативно сказаться на засыпании ночью. При этом, если человек плохо спит по ночам, днем ему лучше воздержаться от сна вовсе", – рассказала Демьяновская.

Как уточняет специалист, сам по себе дневной сон не вредит здоровью, но, если желание подремать возникает регулярно, а энергии все не хватает, это может указывать на то, что в организме что-то идет не так.

"Если к вечеру человек остается совсем без сил, хотя спит ночью достаточно длительно и качественно, или, чтобы подзарядиться, ему нужно подремать более часа, стоит проконсультироваться с терапевтом. Так, дневная сонливость может быть тревожным сигналом возможных заболеваний: от начинающегося ОРВИ до болезни Паркинсона", – предостерегла кандидат наук.

Эксперт добавила, что здоровый сон должен составлять от 7 до 9 часов в ночное время. Именно такого количества достаточно для полноценного отдыха. Дефицит сна, равно как и его избыток, приводит к тому, что системы и органы либо не успевают восстановиться, либо начинают работать неправильно.

"Так нарушается синтез гормонов, человек незаметно для себя погружается в состояние хронического стресса. Если сон постоянно длится менее 7 или дольше 9 часов, нарушается тонус сосудов и мышц, особенно если спать в неудобной позе. Из-за этого появляется головная боль, которая не проходит сама по себе, – констатировала невролог.

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