Парень едва не утонил на побережье Каспийского моря

Инцидент произошел 8 июля в Актау на побережье Каспийского моря. 20-летний парень едва не утонул, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Мангистауской области, при несении дежурства мобильного спасательного поста ДЧС Мангистауской области, спасатели оперативно-спасательного отряда заметили тонущего парня и вытащили его из воды.

"Уважаемые жители и гости области! Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры.

