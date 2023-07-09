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В Германии демонстранты ранили более 20 полицейских

демонстрации в Германии Фото: pixabay
Демонстранты из Эритреи во время демонстрации в немецком городе Гиссен ранили 22 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tagesschau, в городе проводился фестиваль Эритреи, в ходе которого участники демонстрации бросались камнями и дымовыми шашками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате были задержаны 200 человек, еще 60 взяты под стражу.

При этом министр внутренних дел земли Гиссен, где проходил митинг, Петер Бойт заявил, что правительству Германии следует вызвать эритрийского посла.

"Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле", – сказал Бойт.

В конце июня сообщалось, что в Израиле не прекращаются демонстрации против реформы судебной системы.

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