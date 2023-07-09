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В США при крушении бизнес-джета погибли люди

крушение Фото: pixabay
В Калифорнии при крушении бизнес-джета Cessna погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, падение произошло рядом с аэропортом Френч-Вэлли вблизи города Марриета 8 июля.

Известно, что самолет направлялся в сторону Лас-Вегаса. После его падения начался пожар, который сжег около акра сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось, что Boeing, летевший из Египта в Астану, пришлось экстренно посадить из-за подозрения о пожаре на борту.

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