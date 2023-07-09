Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах РК

Фото: pixabay

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 9 июля, в Актобе, ночью в Астане и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: