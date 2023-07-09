Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во второй раз стали родителями

Певица Юлия Ковальчук сообщила приятную новость о том, что родила вторую дочь, передает Zakon.kz

"Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках. Понадобилось время , чтобы осознать масштаб счастья и поделиться этой новостью" - написала 40-летняя Ковальчук в Instagram.

В комментариях фанаты поздравлять пару с этим чудесным событием. "Она выбрала невероятно прекрасную семью!", "Воу! Вот это да! Сюрприз! Поздравляю!", "Неожиданно, когда успели?", "Супер! Очень рады за вашу семью! Здоровья вам всем!", "Я давно вам писала, на лице было видно! Поздравляю!".

Отметим, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже 10 лет и впервые Ковальчук стала мамой в 2017 году. У них с Алексеем родилась дочь Амелия. Имя второй девочки пока они не называют.



