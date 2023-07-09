Отрубил кисти рук – узбекистанец убил соседку на глазах у дочери
Конфликт между соседями начался еще 12 июня. Во время жилищного спора мужчина пытался напасть на женщину с металлическим ломом, но его остановили прохожие, пишет UzNews.uz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.
Тогда 31-летнего мужчину привлекли к административной ответственности.
Спустя несколько дней сосед вместе с братом-близнецом пришел к дому женщины. Они вооружились тесаком и ножом.
Когда соседка вышла из дома, мужчина напал на нее, несколько раз ударил тесаком в живот, затем отрубил ей кисти рук. Все происходило на глазах несовершеннолетней дочери женщины.
От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в процессуальном порядке.