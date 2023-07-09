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Отрубил кисти рук – узбекистанец убил соседку на глазах у дочери

Отрубил кисти рук - узбекистанец убил соседку на глазах у дочери Фото: iiv.uz
В результате бытового конфликта житель города Намангана в Узбекистане напал на соседку с тесаком и жестоко убил ее, сообщает Zakon.kz.

Конфликт между соседями начался еще 12 июня. Во время жилищного спора мужчина пытался напасть на женщину с металлическим ломом, но его остановили прохожие, пишет UzNews.uz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Тогда 31-летнего мужчину привлекли к административной ответственности.

Спустя несколько дней сосед вместе с братом-близнецом пришел к дому женщины. Они вооружились тесаком и ножом.

Когда соседка вышла из дома, мужчина напал на нее, несколько раз ударил тесаком в живот, затем отрубил ей кисти рук. Все происходило на глазах несовершеннолетней дочери женщины.

От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в процессуальном порядке.

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