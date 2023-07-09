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Один человек убит и трое ранены - стрелок на скутере прокатился по Нью-Йорку

Один человек убит и трое ранены - стрелок на скутере прокатился по Нью-Йорку Фото: nyc.gov
Полиция Нью-Йорка задержала молодого человека, который, передвигаясь на скутере, стрелял по прохожим. Один человек погиб, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает 9 июля CNN со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка.

Как рассказали в полиции, вооруженный мужчина ехал на скутере без номерных знаков. Прежде чем его остановили, нападавший открыл огонь в пяти разных районах мегаполиса.

Им оказался 21-летний парень, у которого при себе не было документов. Его мотивы неизвестны, следователи предполагают, что действия нападавшего были случайными.

В результате стрельбы погиб 87-летний мужчина, ещё трое получили ранения.

По данным статистики полиции Нью-Йорка, за апрель 2022 года число тяжких преступлений выросло на 42,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Кроме того, за последние два года число убийств в городе выросло на 9,2%.

Ранее стало известно, что мужчину, застрелившего 23 человека, приговорили к 90 пожизненным срокам в США.

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