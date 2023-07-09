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Англия стала чемпионом Европы-2023 среди молодежи по футболу

Футбол Чемпион Европы-2023 Фото: Instagram/uefa_official
Молодежная сборная Англии (U-21) выиграла золотые медали европейского первенства, обыграв в финальном поединке на грузинском стадионе Батуми команду Испании со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Судьбу трофея решил единственный мяч в исполнении английской молодежки, автором победного гола стал полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс. У испанской дружины был шанс уйти от поражения, но форвард Абель Руис не смог реализовать пенальти в добавленное арбитром время, передает пресс-служба UEFA.

"Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление, все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда. Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе".Тэйлор Харвуд-Беллис, капитан сборной Англии.

Нападающий молодежной сборной Англии и "Ньюкасла" Энтони Гордон признан лучшим игроком Евро-2023 (U21). В 6 матчах этого турнира он забил два гола и отдал один результативный пас.

Для англичан эта победа стала третьей на европейских чемпионатах, ранее были успехи в 1982 и 1984 годах. А испанская дружина пять раз становилась чемпионом Европы.

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