Подросток погиб во время отстрела птиц в Туркестанской области

Во время отстрела птиц в Туркестанской области произошел несчастный случай – погиб подросток, передает Zakon.kz.

Вечером 8 июля на поле одного из ТОО в Казыгуртском районе, мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, выстрелил и попал в голову подростку, сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Мальчик скончался на месте.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

"На место происшествия выезжали руководство Казыгуртского РОП, прокурор района и следственно-оперативная группа. Изъято охотничье ружье 12-го калибра. Назначена экспертиза". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Подозреваемого, жителя Сарыагашского района, доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются.

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