Смаилову доложили о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в регионах

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал доклад министра по ЧС Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в ряде регионов республики, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, в связи с погодными условиями органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности, передает пресс-служба премьер-министра РК.

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Глава правительства поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.

Ранее появилась информация, что в Казахстане ожидается 43-градусная жара.

"В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-востоке и востоке, на юго-востоке республики", – говорится в сообщении МЧС.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43.

