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В Алматы перекроют участок проспекта аль-Фараби

В Алматы перекроют участок проспекта аль-Фараби Фото: Zakon.kz
Участок проспекта аль-Фараби в Алматы при благоприятных погодных условиях будет перерыт для движения, сообщает Zakon.kz.

Как передает управление городской мобильности Алматы, это связанно с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Перекрыт проспект будет на участке от ул. Жарокова до ул. Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении с 22:00 9 июля до 06:00 12 июля в дневное и ночное время.

Объезд будет обеспечен по улицам Мустафина, Садыкова, Дулати, Жарокова, съезды выезды с Саина.

В акимате города отмечают, что ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год, приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят корректировать свой маршрут заранее.

Ранее в Астане закрыли на ремонт участок улицы Московская.

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