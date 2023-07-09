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Спасатели ВКО с помощью спецсредств помогли девочке снять неподдающееся кольцо

С помощью спецсредств Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Чтобы снять кольцо с опухшего пальца девочки, спасателям Восточно-Казахстанской области пришлось применить спецсредства, сообщает Zakon.kz.

К спасателям ДЧС ВКО обратились врачи травмпункта, которые не сумели помочь девочке. Украшение прочно сидело на пальце и тот уже сильно отек.

Поначалу спасатели пытались снять кольцо с помощью нитки. Когда этот способ не помог, решили перекусить его кусачками, но и здесь не удалось – украшение было настолько прочным, что обычным инструментам не поддавалось.

Как ни старались сотрудники ДЧС снять кольцо максимально безболезненно, ничего не выходило. Тогда было принято решение использовать гидравлические кусачки, и только с их помощью они сумели сломать злополучное украшение, превратившееся в орудие пытки.

В пресс-службе ДЧС ВКО уточнили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась, несмотря на болезненную процедуру.

Ранее стало известно, что актюбинские спасатели вытащили из воды четырех человек.

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