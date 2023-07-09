В Абхазии приостановили движение поездов

В Абхазии дожди размыли железнодорожные пути, вследствие чего было приостановлено движение поездов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля заявили представители "Абхазских железных дорог" (АЖД).

"Сильный ливень смыл более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь – Гагра и станции Гагра. Бригады АЖД сейчас обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения", – сообщили в компании.

Движение приостановили после отправки поезда Москва – Сухум. Электропоезд "Ласточка" движется до станции Гагры.

Улицы в Гагре и Сухуме затопило после сильных ливней.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана в понедельник ожидается сильная жара, гроза и шквал.

