В Узбекистане начался подсчет голосов на досрочных выборах президента

Голосование на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента завершилось на всех избирательных участках на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Но, как уточняет ТАСС, голосование еще продолжается в некоторых зарубежных участках. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ЦИК Узбекистана.

"9 июля в 20:00 по местному времени (21:00 по времени Астаны) закрылись все участки на территории республики", – сказал представитель ЦИК.

По его словам, закрылось и большинство участков, организованных при дипломатических и других представительствах республики, из-за разницы во времени голосование продолжается только в США.

Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работало 10 784 участков, из них 56 – за рубежом, в 39 странах. По данным ЦИК, к 17:00 (18:00 по времени Астаны) явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно.

По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") – первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия – действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане проходят досрочные выборы президента. К 15:00 явка на выборах составляла более 60%.

