Ситуация в Украине: Зеленский высказался о темпах контрнаступления, Лавров обсудил возвращение глав "Азова"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым, сообщает Zakon.kz.

Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора зерновую сделку и ситуацию в Украине с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ) в Киев, заявили в МИД России.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас.

В Латвии начали рассылать штрафы всем, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщает RT со ссылкой на Госполицию Латвии.

Студенты киевских духовных школ написали 110 писем в другие церкви о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ждут реакции, сообщил один из студентов Михаил Пацюк.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News.

Во Львове Зеленский принял участие в молебне за Украину. А после, на Волыни, провел совещание по социально-экономическим вопросам и ситуации с безопасностью в регионе.

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