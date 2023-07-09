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Ситуация в Украине: Зеленский высказался о темпах контрнаступления, Лавров обсудил возвращение глав "Азова"

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым, сообщает Zakon.kz.
  • Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора зерновую сделку и ситуацию в Украине с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
  • Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ) в Киев, заявили в МИД России.
  • Президент США Джо Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас.
  • В Латвии начали рассылать штрафы всем, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщает RT со ссылкой на Госполицию Латвии.
  • Студенты киевских духовных школ написали 110 писем в другие церкви о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ждут реакции, сообщил один из студентов Михаил Пацюк.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News.
  • Во Львове Зеленский принял участие в молебне за Украину. А после, на Волыни, провел совещание по социально-экономическим вопросам и ситуации с безопасностью в регионе.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Байден Джо Зеленский Владимир Лавров Сергей США Турция
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