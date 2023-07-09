В Испании во время забега с быками пострадали люди

За три дня забегов с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадали 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на региональное отделениа Международного комитета Красного Креста, фестиваль Сан-Фермин стартовал 6 июля и продлится в течение недели. В рамках него на улицах города каждый день проводятся забеги с быками, во время которых местные жители и туристы нередко получают травмы.

Отметим, что в 2018 году разъяренный бык с горящими рогами истерзал зрителя фестиваля в Испании.