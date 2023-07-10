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В Карагандинской области автобус с туристами застрял на трассе

туристы Фото: gov.kz
9 июля в 00:00 в Оскаровском районе следовавший по маршруту "Омск – Бишкек" автобус с российскими туристами из-за технической неисправности автобуса застрял на трассе, сообщает Zakon.kz.

В автобусе 34 человека, в том числе 4 детей.

"Пассажиры все остались в автобусе, который находился возле придорожного кафе. В эвакуации и медицинской помощи не нуждались. Перевозчиком в 15:00 9 июля была организована доставка пассажиров на вокзал города Караганды для размещения и ожидания устранения технической неисправности автобуса". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что 9 июля в 20:00 этот же автобус, после устранения поломки, забрал пассажиров и проследовал по маршруту к месту назначения.

Ранее сообщалось, что в ВКО произошли две смертельные аварии.

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