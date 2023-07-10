В Лондоне за 12 млн фунтов продали дом, показанный в фильме о Мэри Поппинс

Дом в историческом центре Лондона, который показали в фильме "Мэри Поппинс возвращается", продали за 12 млн фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Daily Mail, последний владелец прибрел дом за 5 млн фунтов в 2017 году и приступил к его реставрации. Завидный объект недвижимости расположен в сердце английской столицы неподалеку от британского парламента и Биг-Бена. Он был построен в 1722 году, и с тех пор в нем проживали художник и один из основателей театра "Олд Вик" Джон Томас Серрес, 28-й губернатор Гонконга Крис Паттен и другие. Последний, к слову, курировал передачу острова Китаю.

Отмечается, что в старинном доме восемь спален, пять ванных комнат и столько же гостиных. В интерьере отразилось великолепие геогрианской эпохи, повсюду можно встретить предметы антиквариата и величественные люстры.

Также издание напоминает, что фасад дома засветился в таких фильмах, как "Мэри Поппинс возвращается", "Щелкунчик и четыре королевства", а также "Без единой улики". Британский актер Хью Грант, в свою очередь, обустроил там гримерку во время съемок сериала "Чрезвычайно английский скандал".

Ранее сообщалось, что письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов.

