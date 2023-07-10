Врач объяснила пользу объятий для здоровья

Эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала о том, что объятья благотворно влияют на физическое здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, объятья способствуют ускорению выработки в организме гормонов окситоцина, эндорфина и дофамина.

"Окситоцин известен как гормон привязанности. Он нейтрализует действие гормона стресса – кортизола. Человек успокаивается, перестает переживать и чувствует себя в безопасности. Дефицит окситоцина – один из дополнительных факторов формирования хронического стресса, а это – одно из худших состояний для организма", – рассказала Калмурзина "Газете.Ru".

Эндокринолог отметила, что окситоцин также имеет важное значение для сердца и сосудов – этот гормон влияет на снижение артериального давления.

"Помимо выработки окситоцина, объятья стимулируют производство в организме дофамина и эндорфина – гормонов удовольствия и счастья соответственно. Под их действием человек становится более активным, уверенным в себе и заинтересованным в окружающем мире. Серотонин и дофамин также способствуют мягкому расслаблению сосудов, что ускоряет циркуляцию крови и кислородный обмен в организме. Нормализация кровообращения способствует улучшению питания различных органов и систем человеческого тела", – объяснила Калмурзина.

Также врач добавила, что еще один важный эффект от усиления выработки гормонов – это расслабление мышц, поэтому после объятий могут уходить мышечные зажимы.

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