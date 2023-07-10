Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Голосование в Узбекистане завершилось

Голосование в Узбекистане завершилось Фото: saylov.uz
В Узбекистане завершилось голосование на внеочередных выборах президента страны. Итоги ЦИК озвучит в понедельник, 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Избирательные участки в странах Европы и США остаются открытыми, там голосование продолжается. Официально завершены выборы в самом Узбекистане.

По итогам на 17:00 явка на избирательные участки составила 69,85%, это 13,4 миллиона граждан страны. Об этом ЦИК официально заявил вечером в день выборов, пишет Газета.uz.

Состоявшимися выборы президента Узбекистана были признаны еще в 11 утра. На этот момент, согласно данным ЦИК, проголосовали более 33% избирателей, что, согласно законодательству, делает процесс состоявшимся.

В воскресенье, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы. На пост президента претендуют четыре кандидата. Это нынешний глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, кандидат от экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев, сенатор Робахон Махмудова, выдвиженец от Народно-Демократической партии Улугбек Иноятов.

Читайте также

В Лондоне за 12 млн фунтов продали дом, показанный в фильме о Мэри Поппинс

В Испании во время забега с быками пострадали люди

Ситуация в Украине: Зеленский высказался о темпах контрнаступления, Лавров обсудил возвращение глав "Азова"

Мария Мельникова
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Девять банков планируют ликвидировать в Казахстане
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
дорога
Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля
лестница
Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления