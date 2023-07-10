Голосование в Узбекистане завершилось

В Узбекистане завершилось голосование на внеочередных выборах президента страны. Итоги ЦИК озвучит в понедельник, 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Избирательные участки в странах Европы и США остаются открытыми, там голосование продолжается. Официально завершены выборы в самом Узбекистане.

По итогам на 17:00 явка на избирательные участки составила 69,85%, это 13,4 миллиона граждан страны. Об этом ЦИК официально заявил вечером в день выборов, пишет Газета.uz.

Состоявшимися выборы президента Узбекистана были признаны еще в 11 утра. На этот момент, согласно данным ЦИК, проголосовали более 33% избирателей, что, согласно законодательству, делает процесс состоявшимся.

В воскресенье, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы. На пост президента претендуют четыре кандидата. Это нынешний глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, кандидат от экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев, сенатор Робахон Махмудова, выдвиженец от Народно-Демократической партии Улугбек Иноятов.