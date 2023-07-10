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Тысячи мусульман вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции

Тысячи мусульман вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции Фото: pixabay
В шведском городе Сторторгет в воскресенье, 9 июля, три тысячи человек вышли на акцию протеста, где они потребовали запретить сожжение священного писания мусульман, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся на акцию протеста мусульмане Швеции потребовали от властей пересмотреть законодательство страны и внести изменения, которые запретят желающим осквернять священные писания, пишет Sydsvenskan.

"Мы, мусульмане, обиделись. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. И это всего лишь искра и это должно привести к дальнейшей реформе шведского законодательства", – выступил с речью один из организаторов акции.

Участникам протеста организаторы раздали печатные экземпляры Корана, всего около 500 штук. Затем все собравшиеся провели коллективную молитву.

Две недели назад в центре Стокгольма прошла акция, во время которой 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Акция была заранее согласована с полицией Швеции. Позднее еще трое жителей страны подали заявки в полицию на проведение акций с сожжением религиозных книг.

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