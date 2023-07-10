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Полицейские Степногорска сняли мужчину с крыши и привлекли его за семейный дебош

Полицейские Степногорска сняли мужчину с крыши и привлекли за семейный дебош Фото: Zakon.kz
В Степногорске полицейские сняли с крыши угрожавшего суицидом мужчину, а после составили на него протокол за семейный конфликт, сообщает Zakon.kz.

Вызов в один из домов Степногорска полицейским поступил 7 июля. В правоохранительные органы обратились жители дома после того, как в одной из квартир разгорелся семейный скандал, пишет 716.kz.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели на крыше четырехэтажного здания мужчину, которого благополучно оттуда сняли. Как показала экспертиза специалистов психоцентра, куда доставили мужчину, суицидальных мыслей у него не было, психических отклонений не выявлено. Мужчина оказался пьян.

Выяснилось, что забравшись на крышу, житель Степногорска пытался напугать свою сожительницу, с который до этого серьезно поругался из-за ревности. В ходе ссоры мужчина матерился на супругу. Это стало поводом для протокола в отношении него. Полицейские привлекли дебошира к ответственности в рамках адмкодекса. Ему выписали защитное предписание.

Ранее в министерстве внутренних дел рассказали о положении дел в семейно-бытовых конфликтах. По данным полиции, только 17% домашних агрессоров получают наказание за свои действия.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Степногорск
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