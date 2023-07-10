Сыну Михаила Ефремова провели пять операций после падения из окна

31-летнему Николаю Ефремову, который неделю назад выпал из окна на третьем этаже, врачи провели пять операций и удалили часть костей таза, сообщает Zakon.kz.

По данным канала Mash, врачи продолжают восстанавливать переломанные кости Николая Ефремова. Часть костей таза, которые не подлежали сращиванию, медики удалили. Несколько костей срастили. Сейчас врачи зафиксировали тело мужчины специальным аппаратом.

Состояние Николая Ефремова остается тяжелым. Он в сознании, но не ориентируется в пространстве. Тело его покрыто ссадинами, ушибами и кровоподтеками. Основной диагноз тем временем — кататравма. Это собирательное название повреждений после падения с большой высоты. Вместе с тем: закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб лёгких, а также переломы костей таза, бедра и локтя.

В реанимацию сын известного российского актера Михаила Ефремова попал 30 июня после того, как выпал из окна квартиры в Москве. По данным соседей, мужчина употребляет алкоголь и состоит на учете у психиатра.