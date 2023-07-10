Главное к утру: жалобы на детдом Атырау, наказание за забастовку и поражение Бублика

Воспитанник детского дома Атырау со слезами рассказал о жизни в учреждении, с проверкой приехала детский обмудсмен. Курьеров "Яндекса" наказали за забастовку на дороге в Астане. Александр Бублик потерпел поражение в 1/8 финала Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

Проверка детдома

Уполномоченная по правам детей Динара Закиева прилетела в Атырау после того, как в Сети распространили видео плачущего мальчика, воспитанника детского дома "Шанырак". Позже стало известно, что видео было записано еще зимой, а условия для детей в учреждении соответствуют нормам.

Наказание за забастовку

9 июля текущего года около 21:00 на территории ЕХPО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда. После разбирательств участники акции были привлечены к административной ответственности по ст. 615 ч. 1 КРКоАП "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Поражение Бублика

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в упорной борьбе потерпел поражение в 1/8 финала Уимблдона от россиянина Андрея Рублева. Драматичный матч оправдал все ожидания зрителей, чему подтверждение счет – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу россиянина.

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