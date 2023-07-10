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СМИ сообщили о попытке госпереворота в Туркменистане

госпереворот в Ашхабаде Фото: wikimedia
По данным туркменистанского СМИ, в Ашхабаде произошла попытка вооруженного государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

В июне спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооруженного переворота и задержали 20 туркменистанцев, сообщает Turkmen.news со ссылкой на несколько источников.

Задержанные находятся под арестом. Издание сообщило, что главным среди заговорщиков был сын экс-министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова – Батыр Мередов. Издание сообщило и о задержании замминистра внутренних дел Ахмета Ходжатова.

По данным источников, в стране блокируют интернет, чтобы не разгонять информацию о вооруженном заговоре. 

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