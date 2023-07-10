6 тысяч микрокредитов молодым бизнесменам выдадут в Казахстане: как подать заявку

5796 микрокредитов под 2,5% годовых для реализации молодежных бизнес-инициатив планируют выдать в Казахстане до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 10 июля, на сегодняшний день в АО "Аграрная кредитная корпорация" поступило более 4,2 тысячи заявок на предпринимательские микрокредиты от молодых казахстанцев. Максимальный размер кредита – 5 млн тенге, максимальный срок участия – от пяти (на любые цели) до семи лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не выше 2,5 % годовых.

"Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Туркестанской (595), Жамбылской (512), Кызылординской (313), Жетысуской (311), Западно-Казахстанской (278) и Алматинской (253) областях. Конкурсные комиссии одобрили 2189 проектов, на реализацию 1228 из них уже выдали кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладают сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности", – рассказали в пресс-службе министерства.

Микрокредиты выдают для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет (на момент обращения с заявкой). Обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет. Получателям микрокредитов предоставляют льготный период по погашению основного долга и вознаграждения (не более трети от общей продолжительности срока микрокредита). Обязательное условие – наличие залога в виде движимого (специализированной техники) или недвижимого имущества. Залог могут предоставить и родственники. Для подачи заявки нужно сдать документы в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".

Для подачи заявки нужны следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

бизнес-план по проекту;

справка из обслуживающего банка о наличии счета;

справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы (выписка из накопительного пенсионного фонда), при их наличии;

отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредит нельзя взять на следующие цели:

приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости, приобретение земельных участков;

приобретение ценных бумаг;

производство или приобретение оружия, наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

организация или развитие игорного бизнеса;

любую деятельность, запрещенную законодательством РК;

выпуск подакцизных товаров (кроме проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства), а также приобретение табачной или алкогольной продукции;

погашение долгов по кредитам;

личные потребительские цели.

Микрокредиты выдают по решению специальной комиссии на основе четких критериев оценки. Подать заявку можно в любом регионе.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя.