Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

6 тысяч микрокредитов молодым бизнесменам выдадут в Казахстане: как подать заявку

Почти 6 тысяч кредитов для молодых бизнесменов выдадут в Казахстане Фото: pxhere
5796 микрокредитов под 2,5% годовых для реализации молодежных бизнес-инициатив планируют выдать в Казахстане до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 10 июля, на сегодняшний день в АО "Аграрная кредитная корпорация" поступило более 4,2 тысячи заявок на предпринимательские микрокредиты от молодых казахстанцев. Максимальный размер кредита – 5 млн тенге, максимальный срок участия – от пяти (на любые цели) до семи лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не выше 2,5 % годовых.

"Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Туркестанской (595), Жамбылской (512), Кызылординской (313), Жетысуской (311), Западно-Казахстанской (278) и Алматинской (253) областях. Конкурсные комиссии одобрили 2189 проектов, на реализацию 1228 из них уже выдали кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладают сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности", – рассказали в пресс-службе министерства.

Микрокредиты выдают для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет (на момент обращения с заявкой). Обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет. Получателям микрокредитов предоставляют льготный период по погашению основного долга и вознаграждения (не более трети от общей продолжительности срока микрокредита). Обязательное условие – наличие залога в виде движимого (специализированной техники) или недвижимого имущества. Залог могут предоставить и родственники. Для подачи заявки нужно сдать документы в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".

Для подачи заявки нужны следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • бизнес-план по проекту;
  • справка из обслуживающего банка о наличии счета;
  • справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);
  • документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы (выписка из накопительного пенсионного фонда), при их наличии;
  • отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
  • документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредит нельзя взять на следующие цели:

  • приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости, приобретение земельных участков;
  • приобретение ценных бумаг;
  • производство или приобретение оружия, наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
  • организация или развитие игорного бизнеса;
  • любую деятельность, запрещенную законодательством РК;
  • выпуск подакцизных товаров (кроме проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства), а также приобретение табачной или алкогольной продукции;
  • погашение долгов по кредитам;
  • личные потребительские цели.

Микрокредиты выдают по решению специальной комиссии на основе четких критериев оценки. Подать заявку можно в любом регионе.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя.

Читайте также

Нефть подорожала из-за решения ОПЕК+ сократить добычу

Смаилов пообещал выделить средства на модернизацию опреснительного завода в Мангистауской области

Нацбанк уточнил цель по инфляции. Что это значит?

Никита Дробны
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Девять банков планируют ликвидировать в Казахстане
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
дорога
Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля
отключение воды
В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления