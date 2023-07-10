6 тысяч микрокредитов молодым бизнесменам выдадут в Казахстане: как подать заявку
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 10 июля, на сегодняшний день в АО "Аграрная кредитная корпорация" поступило более 4,2 тысячи заявок на предпринимательские микрокредиты от молодых казахстанцев. Максимальный размер кредита – 5 млн тенге, максимальный срок участия – от пяти (на любые цели) до семи лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не выше 2,5 % годовых.
"Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Туркестанской (595), Жамбылской (512), Кызылординской (313), Жетысуской (311), Западно-Казахстанской (278) и Алматинской (253) областях. Конкурсные комиссии одобрили 2189 проектов, на реализацию 1228 из них уже выдали кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладают сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности", – рассказали в пресс-службе министерства.
Микрокредиты выдают для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет (на момент обращения с заявкой). Обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет. Получателям микрокредитов предоставляют льготный период по погашению основного долга и вознаграждения (не более трети от общей продолжительности срока микрокредита). Обязательное условие – наличие залога в виде движимого (специализированной техники) или недвижимого имущества. Залог могут предоставить и родственники. Для подачи заявки нужно сдать документы в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".
Для подачи заявки нужны следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- бизнес-план по проекту;
- справка из обслуживающего банка о наличии счета;
- справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);
- документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы (выписка из накопительного пенсионного фонда), при их наличии;
- отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
- документы по залогодателю и залоговому обеспечению.
Микрокредит нельзя взять на следующие цели:
- приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости, приобретение земельных участков;
- приобретение ценных бумаг;
- производство или приобретение оружия, наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
- организация или развитие игорного бизнеса;
- любую деятельность, запрещенную законодательством РК;
- выпуск подакцизных товаров (кроме проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства), а также приобретение табачной или алкогольной продукции;
- погашение долгов по кредитам;
- личные потребительские цели.
Микрокредиты выдают по решению специальной комиссии на основе четких критериев оценки. Подать заявку можно в любом регионе.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя.