Два гонщика "Астаны" вошли в топ-10 на девятом этапе "Тур де Франс"

Представители Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко и Давид де Ла Круз сумели закончить гонку на 9-м этапе "Тур де Франс" в списке десяти сильнейших, сообщает Zakon.kz.

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Девятый этап был протяженностью 182,4 км с финальным восхождением на гору высшей категории Пюи-де-Дом. На нем победу одержал 36-летний канадец Майкл Вудс, который уехал в отрыв на старте гонки, захватив с собой группу из 13 спортсменов.

В этом списке оказались два члена казахстанской "Астаны" – Алексей Луценко и Давид де Ла Круз. Они не смогли побороться за высокие места: Алексей пересек финишную черту на 7-й позиции, а Давид закончил гонку на 10-м месте.

Главная дуэль девятого этапа между лидерами состоялась за 1,5 км до вершины, когда Тадей Погачар атаковал обладателя "желтой майки" общего зачета Йонаса Вингегора и выиграл у него на финише 8 секунд.

Таким образом, завершилась первая неделя "Тур де Франс-2023", участники взяли день отдыха. Тадей Погачар закончил его в белой майке лучшего молодого гонщика и занимает второе место в генеральной классификации. Лидером идет датчанин Йонас Вингегор, опережая словенца на 17 секунд. Замыкает призовую тройку "Большой петли" Яай Хиндли из Австралии (-2:40).



Вторая неделя французского Гранд-тура стартует 11 июля холмистым этапом на 167,2 км.