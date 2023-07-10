Пожар в природном резервате Атырауской области охватил 830 гектаров

Пожар в природном резервате "Ақжайық" в Атырауской области охватил уже 830 га. Его тушение осложняет заболоченная местность, в борьбе с огнем задействованы 97 человек, сообщает Zakon.kz.

Крупное возгорание камыша в природном резервате "Ақжайық" продолжают ликвидировать в Атырауской области, сообщили 10 июля в пресс-службе регионального ДЧС. По данным ведомства, сейчас пожарные уже потушили 80% камыша. Аким области Серик Шапкенов облетел территорию резервата на вертолете и осмотрел пострадавшие от пожара участки.

"На сегодня площадь возгорания камыша составляет 830 га. Его тушение затрудняется из-за заболоченности местности. По результатам аэровизуальной разведки очаги открытого огня не обнаружены. В отдельных местах происходит тление камыша. Активно идут работы по тушению пожара", – говорится в сообщении.

По состоянию на 15:20 9 июля вертолет "Казавиаспаса" 36 раз сбросил воду на очаги возгорания. В общей сложности для борьбы с огнем использовали 204 тонны воды. В тушении пламени задействовали 97 человек и 15 единиц техники.

"Для решения проблемы в целях борьбы с пожарами на покупку спецтехники для РГП "Природный реверват "Ақжайық" из республиканского бюджета выделено 285 млн тенге", – добавили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Атырауской области составила 690 га.