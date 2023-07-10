Правила ведения реестра требований для бизнеса утвердили в Казахстане

Министр национальной экономики приказом от 30 июня 2023 года утвердил "Правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В приказе говорится, что реестр обязательных требований в сфере предпринимательства – общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе сфер регулирования предпринимательской деятельности.

В свою очередь регуляторный акт – действующий нормативный правовой акт, а также иной документ, содержащий в соответствии с законодательством РК требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства.

Реестр формирует и ведет в автоматизированном режиме уполномоченный орган по предпринимательству.

Регуляторные акты включаются в реестр следующим образом: законы РК – постатейно;

иные нормативные правовые акты РК (НПА) и иные документы – по наименованиям этих актов или документов с указанием их реквизитов.

В реестр включают регуляторные акты для последующего проведения анализа на предмет оценки их эффективности, в том числе достижения заявленных целей государственного регулирования и соответствия условиям формирования обязательных требований, предусмотренных Предпринимательским кодексом РК, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.

При направлении регуляторных актов в реестр регулирующий государственный орган указывает:

сферу регулирования предпринимательской деятельности согласно разделам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД);

предлагаемые сроки проведения анализа регуляторного акта (АРА).

Сроки проведения АРА указывают в формате месяц и год, в котором до первого числа, следующего за указанным месяцем, завершаются процедуры проведения АРА и определен последующий срок его проведения.

Сроки проведения АРА не могут превышать 3 лет для законодательных актов и 2 лет для иных НПА и иных документов со дня принятия регуляторного акта или со дня завершения предыдущей процедуры АРА.

Однако по рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, образуемой уполномоченным органом по предпринимательству, устанавливается иной срок проведения АРА в случае наличия обоснования и (или) необходимости установления иного срока его проведения.

гиперссылку на регуляторный акт, размещенный в единой системе правовой информации.

Гиперссылка на НПА указывается с эталонного контрольного банка, гиперссылка на иные документы – с официального интернет-ресурса регулирующего государственного органа.

Анализ регуляторного акта (АРА)

Регулирующие государственные органы в сроки, предусмотренные реестром, проводят АРА в соответствии с Правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований.

Регулирующие государственные органы посредством реестра обеспечивают контроль сроков проведения АРА.

За шесть месяцев до наступления срока проведения АРА в АРМ к сотрудникам регулирующих государственных органов, определенным в соответствии с настоящими Правилами, направляется оповещение о необходимости проведения процедуры АРА.

При несвоевременном проведении регулирующим государственным органом АРА в отношении соответствующего регуляторного акта указывается статус "исключен".

Для недопущения привлечения предпринимателей к ответственности за нарушение требований, не соответствующих статье 81-1 Кодекса, регулирующий государственный орган отменяет (признает утратившим силу) либо вносит изменения и (или) дополнения в регуляторные акты в случаях отсутствия и (или) исключения их из реестра:

в течение 6 месяцев со дня исключения из реестра либо выявления факта отсутствия в реестре – по требованиям, предусмотренным законодательными актами РК;

в течение 3 месяцев со дня исключения из реестра либо выявления факта отсутствия в реестре – по иным НПА и документам, содержащим в соответствии с законодательством РК требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства.

После внесения изменений и (или) дополнений в регуляторные акты срок проведения АРА продлевается в реестре с момента внесения изменений и (или) дополнений на 6 месяцев. При этом статус "исключен" удаляется.

Если регулирующий орган нарушил сроки внесения изменений или дополнений в регуляторные акты, то несоблюдение субъектами предпринимательства требований соответствующих регуляторных актов в соответствии с пунктом 6 статьи 83-1 Кодекса не может являться основанием для привлечения их к административной ответственности. При этом в реестре указывается статус соответствующего регуляторного акта – "основания для привлечения к административной ответственности отсутствуют".

При выявлении факта отсутствия регуляторного акта в реестре регуляторный акт включается в реестр после проведения АРА и соблюдения соответствующих процедур.

Для устранения в реестре статуса "основания для привлечения к административной ответственности отсутствуют" регулирующему государственному органу необходимо обеспечить проведение АРА в соответствии с Правилами проведения АРВ.

Регулирующие государственные органы обеспечивают актуальность сведений по регуляторным актам.

Приказ вводится в действие 16 июля 2023 года.