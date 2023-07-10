Главное за день: банки в процессе ликвидации, пенсионные взносы, итоги ЕНТ

Девять банков находятся в процессе ликвидации. Утверждены новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов. Главные новости за 10 июля – в подборке Zakon.kz.

Без паники

В Казахстане девять банков находятся в процессе ликвидации. С полным списком можно ознакомиться здесь. В пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка пояснили, что указанные банки уже давно не функционируют.

Обязательные пенсионные взносы

В стране утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВР) в ЕНПФ. Они будут исчисляться с 1 января 2024 года путем применения ставки, установленной ст. 251 Социального кодекса:

с 1 января 2024 года – в размере 1,5%;



с 1 января 2025 года – в размере 2,5%;

с 1 января 2026 года – в размере 3,5%;

с 1 января 2027 года – в размере 4,5%.

с 1 января 2028 года – в размере 5%.

ЕНТ-2023

Основное ЕНТ сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% – на русском, 0,1% – на английском языке.

Около 135 тысяч абитуриентов набрали пороговый балл. Это примерно 83% от общего количества тестируемых.



Из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов 402 человека лишились возможности сдать тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 312 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. В этом году подставных лиц не было.

13 июля начнется кампания по приему заявлений для участия в конкурсе грантов, которая продлится до 20 июля.

Список имен обладателей образовательного гранта будет опубликован до 10 августа.



Пропавший турист

Уже неделю ищут пропавшего туриста в Туркестанской области. Он упал с вершины горы во время спуска. Поиски осложняются снегом и непрерывным дождем.

В Атырау новый аким

Шакир Кейкин назначен новым акимом Атырау. Он имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления.

Цена за паспорт

С 1 января года госпошлина за паспорт объемом 24 страницы (для детей до 16 лет) составит 4 МРП, 48 страниц (для взрослых) – 12 МРП. При этом госпошлина за стандартный паспорт (объемом 36 страниц) останется прежней – 8 МРП.

Грязный воздух

В Бюро национальной статистики назвали регионы с самым грязным воздухом. По объему вредных выбросов в атмосферу лидирует Павлодарская область (724,1 тысячи тонн), следом за ней идут Карагандинская (469 тысяч тонн) и Актюбинская (136,5 тысячи тонн).



Генконсульство РК в Екатеринбурге

Генеральное консульство Казахстана открылось в Екатеринбурге. Генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Казахстана с регионами России, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг.

Серная кислота на дороге

В Восточно-Казахстанской области перевернулся грузовик с 23 тоннами серной кислоты. На ДТП выезжали аким района и комиссия. На месте, где произошло опрокидывание автоцистерны, будет проводиться выемка грунта подрядной организацией ТОО "Хим Транссервис".

Спорт

Футбольный специалист из Португалии Паулу Бенту назначен главным тренером команды ОАЭ. Он подписал контракт на три года.



Наставник "Канело" Альвареса Эдди Рейносо будет тренировать казахстанских боксеров.



Казахстанка Руфина Искакова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии. Спортсменка завоевала медаль высшей пробы с показателем 30:18.59 секунды в соревнованиях на 5000 метров.

Мир

Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин пригласил на встречу 35 человек – всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Евгения Пригожина. Отмечается, что встреча длилась почти три часа.



В Канаде судья Тимоти Кин постановил, что смайлик "большой палец вверх" имеет такую же силу, как и подпись. Он заявил, что суды должны адаптироваться к "новой реальности общения людей".

В Китае мужчина с ножом пришел в детский сад и напал на людей. Погибли шесть человек, один – получил ранение. По неподтвержденным данным, жертвами нападения стали учитель, двое родителей и трое учеников.



Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана. Он набрал 87,05%. Всего проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.



Во Франции запретили продажу фейерверков в преддверии Дня взятия Бастилии из-за беспорядков. Запрет будет действовать до 15 июля, на следующий день после празднования 14 июля. Однако он не распространяется на фейерверки, организованные властями.

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