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Аким Усть-Каменогорска лично следит за подготовкой к отопительному сезону

Аким Усть-Каменогорска лично следит за подготовкой к отопительному сезону Фото: пресс-служба ОВП Усть-Каменогорска
Прошлую зиму Усть-Каменогорск пережил практически без эксцессов. Имела место лишь остановка одного котла местной ТЭЦ на несколько часов. В сочетании с сильными морозами в тот момент горожане почувствовали снижение температуры в квартирах, однако ниже допустимой она не опускалась.

Тем не менее даже такие ситуации в акимате считают неприемлемыми. По поручению акима города Жаксылыка Омара специальные группы контроля следят за всеми ремонтами и подготовкой местных теплоисточников.

Аким Усть-Каменогорска лично следит за подготовкой к отопительному сезону

Фото: пресс-служба ОВП Усть-Каменогорска

Озадачились в городе и кадровым вопросом – при последнем визите на Согринскую ТЭЦ аким рассказал о намерении построить квартиры для тепловиков, чтобы мотивировать их оставаться и развиваться в секторе.

Аким Усть-Каменогорска лично следит за подготовкой к отопительному сезону

Фото: пресс-служба ОВП Усть-Каменогорска

Еще одно направление на контроле – подготовка жилого фонда. На совещании с председателями КСК, ОСИ и ПТ Жаксылык Омар четко обозначил – все дома должны готовиться к отопительному сезону заранее. Авансом как раньше подключать к теплу никого не будут.

С июля в городе традиционно началась продажа социального угля.

Аким Усть-Каменогорска лично следит за подготовкой к отопительному сезону

Фото: пресс-служба ОВП Усть-Каменогорска

Более 5000 семей из уязвимых слоев населения могут запастись топливом, получив скидку как на сам уголь, так и на доставку транспортом.

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