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Выпрыгнула из окна, спасаясь от изнасилования: алматинская полиция не прекращала дело

Выпрыгнула из окна, чтобы спастись от изнасилования: алматинская полиция не прекращало дело Фото: Zakon.kz
Информацию о прекращении дела по доведению до самоубийства девушки, выпрыгнувшей из окна второго этажа в Алматы, прокомментировали в полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, распространяемая в Сети информация не соответствует действительности. Расследование продолжается по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 105 "Доведение до самоубийства" и ст. 194 "Вымогательство".

Следствие установило всех участников и свидетелей происшествия.

"Определено основное подозреваемое лицо. Проводятся необходимые следственные действия при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности", – говорится в сообщении.

Прокомментировали в полиции Алматы и видео, которое появилось в Telegram-канале фонда НеМолчи.kz 8 июля. На нем запечатлено жестокое избиение другой девушки. Причем, со слов главы фонда Дины Смаиловой, первая потерпевшая узнала на видео свою обидчицу. 

"Касательно видео с избиением девушки, следствием установлено, что инцидент произошел в декабре 2022 года в Шымкенте с участием подозреваемой и ее малознакомой. Однако по данному факту в полицию обращений не было. Ведется поиск потерпевшей". Пресс-служба ДП Алматы

Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы.

В Алматы семь человек избили 20-летнюю девушку. Они угрожали, что продадут ее пяти мужчинам, чтобы те насиловали ее. Также они вымогали 100 тыс. тенге. Девушку очень сильно избили, ей выбили зубы. От страха она выпрыгнула из окна. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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