Что хранят курганы: рядом с Туркестаном археологи сделали массу интересных находок

Керамические сосуды тончайшей работы, бусы, золотые серьги и, конечно же, тексты на кирпичах-таблицах – это лишь небольшой перечень находок археологов в городище Культобе и соседних курганах. Корреспондент Zakon.kz знакомился с результатами экспедиции.

Ежегодно экспедиция Археологического центра Южно-Казахстанского педагогического университета под руководством профессора Александра Подушкина выезжает в окрестности поселка Сары-арык Ордабасинского района Туркестанской области, где находятся памятники раннего средневековья. Городище Культобе и погребальные курганы по соседству хронологически относятся ко времени существования государства Кангюй, а это со 2 в. до н.э. по 4 в.н.э.



Остатки древнего поселения находятся в пойме реки Арысь и сейчас занимают около 4 га. Однако, по мнению ученых, это возможно, десятая, или того меньше, часть от первоначально занимаемой древним городищем площади. Значительную часть древнего памятника "съела" старица (древнее русло) Арыси. Еще часть за прошедшее время была разрушена хозяйственной деятельностью.

В течение многих лет на территории городища археологи находят памятники письменной культуры, выполненные так называемым кангюйским или протосогдийским письмом на глиняных кирпичах-таблицах. В ходе изысканий этого года в новом раскопе удалось обнаружить 4 фрагмента части текстов, два из которых соединяются в почти полный текст, а это 116-118 хорошо прорисованных по сырой глине знаков, расположенных в 7 строк. Это серьезная информация для палеолингвистов, историков и археологов.

Дешифровкой всех найденных текстов занимается Николас Симс-Уильямс –ученый с мировым именем. В текстах упоминаются крупнейшие государства и города того времени – Самарканд, Бухара, Карши, Чач. Как указывает палеолингвист, в таблицах появились новые термины, государственные обозначения, такие, как казна. Появились и имена кангюйского происхождения, которые никогда ранее не упоминались.

Фото: Zakon.kz

"По всей видимости, здесь существовала если не школа, то некое подобие мастерской, где специализированно изготавливали кирпичи – таблицы с надписями. Алфавит арамейский, язык – диалект древнеиранского языка. Шрифт разного размера и стиля написания – от маленького до большого, от каллиграфического до небрежно выдавленного пальцем руки. Разнятся по размеру и весу кирпичи, что подтверждает вывод о том, что письменность изготавливалась не одним человеком, а несколькими", – высказал предположение руководитель экспедиции доктор наук Александр Подушкин.

Всего найдено 33 фрагмента текстов, которые содержат более тысячи письменных знаков, расположенных в десятках строк.

Зачем нужны кирпичи?

Вопрос о том, для чего изготавливались кирпичи-таблицы с текстами сразу погружает исследователей в область догадок и версий, которых уже сейчас несколько. Как предполагают ученые, возможно, это каким-то образом связано с обрядностью.

"Есть такое понятие "закладные" кирпичи. В первых строчках дешифрованных культобинских глиняных табличек говорится об образовании города на землях номадов. Здесь идет пересечение древнего города с письменным источником, и мы находим эти таблицы. А закладные таблицы – это как памятные капсулы в наше время. Но подлинного назначения этих текстов на кирпичах мы не знаем. Версия, которую я изначально выдвигал, что найденные таблицы – это архив государства Кангюй, к сожалению, не подтвердилась", – рассказал археолог.

Места нахождения текстов на кирпичах, а это стены или пахсовая закладка (пахса – утрамбованная глина, применяемая при строительстве в Средней и Центральной Азии), дали основание еще одной версии.

"Кирпичи с текстами найдены в стенах или пахсовой заливке. В разрезе мы увидели огромный пахсовый блок. Такие блоки уходят на различную глубину и в них в разных местах, мы находим кирпичи-таблицы с надписями. Рядом множество простых кирпичей. Пахсовые блоки образуют стилобат, искусственно созданную платформу для последующего возможного строительства и жизнедеятельности. Это может означать, что люди уже не понимали значения этих таблиц и использовали их в качестве бута, для связки и укрепления. Обычно для этих целей используют битую керамику, все, что не нужно", – высказал гипотезу Александр Подушкин.

Фото: Zakon.kz

Возможно, когда жизненного пространства в древнем городе стало мало и требовалось увеличение территории, то жители создали дополнительную платформу (прообраз фундамента) и таким образом расширили занимаемую площадь. Вероятно, это было сделано в более поздний период, нежели существовало первоначальное городище. Это могло происходить через 150-200 лет – пахса долго не живет. Предположение строится на наблюдениях самих археологов. На месте раскопов жилых конструкций – с очагами и стенами – пока не выявляется.



Значение города

Научные изыскания: находки письменности, большого количества фрагментов керамических изделий – хумов, столовых сосудов, каменных орудий труда – зернотерок, терочников, всего арсенала материальной культуры, подтверждают значение Культобе.

"Возможно, это городище – форпост государства Кангюй. Речь в таблицах идет о том, что именно сюда прибыли представители других государств, привезли подарки. Возможно, центр Кангюя, столица Битянь, находится по соседству. Я его ассоциирую с древним городищем Караспан – это самое большое раннее городище, которое находится неподалеку. Это подтверждают и раскопки сопутствующих могильников. И все в совокупности говорит о высочайшем уровне развития общества того времени. Потому что письменность это очень серьезный аргумент в пользу развития цивилизации", – резюмировал профессор.

Фото: Zakon.kz

Богатейшая культура древних номадов

Новый археологический сезон порадовал изобилием находок и в курганных могильниках. В традиционных катакомбах рядом с усопшими богатая погребальная утварь, которая отличается разнообразием форм и предметов.

"Были найдены бусы, состоящие из около 500 бусинок, перстень с бирюзой, наконечники стрел, костяная накладка на лук. Богатейший керамический комплекс из 8 прекрасно сохранившихся сосудов. Один из них с необычной для нашего региона формой – с сильно вытянутой горловиной", – рассказала постоянный участник археологических изысканий студентка ЮКГПУ Ангелина Кесман.

Практически любой предмет из находок может говорить о наличии устоявшихся торговых связей с "дальним зарубежьем". Бусы небесно-голубого цвета изготовлены из стекла и имеют, как считают археологи, античное происхождение. Они чередуются с бусами с подглазурным нанесением золота, обоймочковыми из Северного Причерноморья и большими костяными бусами с оформлением из бронзы.

А вот перстень с бирюзой практически сразу потерял цвет, камень стал белесого цвета, как только оказался на поверхности.

Во втором кургане нашли обнаружены серьги, изготовленные из лентовидного золота в виде спирали, керамика, характерная для того времени – кувшин с венчиком, курильница, керамическая кочевническая фляга с плоской боковиной и широкой горловиной. Керамики хоть и немного, но она может рассказать о всем спектре керамического производства, существовавшего на территории Кангюя.

Фото: Zakon.kz

"Катакомба использовалась длительно и, по всей видимости, некоторое время была открыта - по костякам идут земляные натеки. Костяки находились на угольной подсыпке. Уголь для погребального обряда, скорее всего готовился рядом. В соседнем кургане есть большая зольная линза, которая уходит в глубину почти на полметра и диаметром 2 -3 метра. Сверху костяков было еще одно захоронение, которое, вероятно было разграблено. При этом грабители, видимо случайно, оставили нетронутыми золотые серьги ", – рассказал Андрей Донец, сотрудник областного историко-краеведческого музея.

Выявленный материал свидетельствует о богатейшей культуре древних номадов. Кроме того, на городище Культобе нашли и позднесредневековый материал – 17- 18 вв. Сюда приходили и здесь жили люди. Все это связано с этногенезом казахов, у истоков которого стояло и государство Кангюй.