Токаев встретился с главой Астанинского хаба государственной службы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 10 июля, темой встречи стали текущие тенденции и перспективы развития сферы государственной службы. Президент отметил, что Астанинский хаб предоставляет значимую экспертную поддержку в вопросах развития системы госуправления.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации административной реформы путем дебюрократизации государственного аппарата, децентрализации полномочий и активного внедрения проектного подхода в деятельность госорганов", – говорится в сообщении.

Президент и руководитель Астанинского хаба обменялись мнениями о дальнейшей консолидации общества. Они обсудили важность формирования общественных ценностей, таких как соблюдение закона и порядка, профессионализм и возвышение роли человека труда.

Алихан Байменов доложил главе государства о работе Всемирной федерации тогызкумалак. Президент отметил, что национальную казахскую игру важно и дальше популяризировать. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Всемирные игры кочевников, которые состоятся в Казахстане в 2024 году, необходимо будет провести на самом высоком уровне.

Ранее президент РК поздравил президента Узбекистана с победой на выборах.