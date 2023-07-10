Критерии жестокого обращения с жертвами бытового насилия и торговли людьми утвердили в Казахстане

МВД, министерство здравоохранения, министерство труда и министерство просвещения совместным приказом утвердили Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации

Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и депривации (Критерии), разработаны в соответствии с Социальным кодексом РК и определяют основания отнесения лиц к пострадавшим от жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.

При этом под жестоким обращением, приведшим к социальной дезадаптации и социальной депривации понимают действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.

Как оценивают наличие жестокого обращения

Человек, утверждающий, что он подвергался жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, выбирает пол уполномоченного на идентификацию лица и, при необходимости, переводчика.

Идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии – близких родственников и (или) органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству.

Идентификаци проводят уполномоченные органы, предоставляющие специальные социальные услуги совместно с районным (городским) уполномоченным органом занятости и социальных программ. Если выявлено правонарушение, то к работе по идентификации подключаются органы внутренних дел.

Идентификация жертвы бытового насилия

При оценке наличия жестокого обращения при бытовом насилии, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам: блок 1 – физическое насилие;

блок 2 – психологическое насилие;

блок 3 – экономическое насилие;

блок 4 – сексуальное насилие.

По каждому блоку действий присваиваются баллы, по сумме которых определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.

К физическому насилию относятся следующие действия:

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль – 3 балла

Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры – 2 балла

Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями – 5 баллов

Умышленное причинение, не опасного для жизни человека и средней тяжести вреда здоровью не повлекшего последствий, но вызвавшее длительное расстройство здоровья – 5 баллов

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или причинение тяжкого вреда повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией – 5 баллов

Психологическое насилие включает в себя:

Грубость, издевательства, оскорбление, угроза, шантаж, преследование и другое действие (бездействие), вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию человека и душевную боль – 3 балла

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства пострадавшего – 5 баллов

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение – 5 баллов

Продолжающееся преследование, вынужденная миграция – 5 баллов

Экономическое насилие

Лишение документов, удостоверяющих личность, устанавливающих право собственности, на совершение действий – 3 балла

Лишение денежных средств, необходимых для жизнедеятельности – 2 балла

Лишение жилья – 5 баллов

Лишение пищи, необходимой для жизнедеятельности – 4 балла

Лишение одежды, необходимой для жизнедеятельности – 3 балла

Сексуальное насилие

Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего – 5 баллов

Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста – 5 баллов

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера – 5 баллов

Принуждение к оголению, ощупывание тела, непристойное или унижающее обращение, a также удары по половым органам и воздействие на них предметами, сексуальное посягательство – 5 баллов

Лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с бытовым насилием, если сумма баллов по одному из блоков составляет 5 и более баллов.

Если обратившийся гражданин идентифицируется жертвой бытового насилия, то субъект, предоставляющий специальные социальные услуги в течение одного рабочего дня направляет лист оценки совместно с его заявлением в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего – в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

Если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой бытового насилия, ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.

Идентификация жертвы торговли людьми

При оценке наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам: блок 1 – цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей;

блок 2 – действия, совершенные в отношении лица;

блок 3 – средства, использованные в отношении лица;

блок 4 – причиненный вред лицу.

По каждому блоку действий также присваиваются баллы, по сумме которых определяют, относится ли лицо к числу пострадавших.

Цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей

За торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда, незаконного усыновления, принуждения к занятию попрошайничеством, изъятия органов и тканей человека присваивают по 5 баллов.

По 5 баллов присвоят за следующие действия, совершенные в отношении лица:

Купля-продажа, иные сделки (дарение, мена, обмен, аренда, оставление человека в качестве обеспечения выполнения обязательства по сделке, передача человека в целях получения каких-либо выгод неимущественного характера)

Использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения

Использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным цели получения материальной выгоды

Принуждение лица к занятию попрошайничеством

Иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг

Вербовка – достижение согласия пострадавшего на выполнение каких-либо работ или какой-либо деятельности, в том числе противоправной

Перевозка – совершаемые с целью эксплуатации человека умышленные действия по его перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта

Передача – непосредственная передача пострадавшего лицу для его эксплуатации

Укрывательство – сокрытие пострадавшего от правоохранительных органов, родственников и других лиц

Получение – непосредственное получение лица для его эксплуатации или дальнейшей передачи

Похищение с целью эксплуатации

Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации

Также по 5 баллов присвоят за следующие средства, использованные в отношении лица:

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья или угроза его применения

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия

Обман или злоупотребление доверием

Использование своего служебного положения

Использование материальной или иной зависимости

Использование психического расстройства или беспомощного состояния

Изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность

За причинение следующего вреда также будут присваиваться по 5 баллов:

Нанесены побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий

Причинены физические или психические страдания в результате систематического нанесения побоев или иных насильственных действий

Причинен не опасный для жизни человека вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья

Причинен опасный для жизни человека вред здоровью, повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его функций, или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, а также причинен иной вред здоровью, вызвавший расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией

Гражданин признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей людьми, иными видами их эксплуатации, а также похищением людей, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 20 и более баллов.

Несовершеннолетний признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищением, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 15 и более баллов, за исключением блока 3 (средства, использованные в отношении лица).

Если по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей начато досудебное расследование и лицо признано потерпевшим, идентификация не требуется.

Если обратившееся лицо идентифицируется жертвой торговли людьми, то субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги, в течение одного рабочего дня направляется лист оценки совместно с его заявлением и отчетом в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего – в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

В случае, если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой торговли людьми, то ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.

Совместный приказ введен в действие 1 июля 2023 года.

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