Критерии жестокого обращения с жертвами бытового насилия и торговли людьми утвердили в Казахстане
Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и депривации (Критерии), разработаны в соответствии с Социальным кодексом РК и определяют основания отнесения лиц к пострадавшим от жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.
При этом под жестоким обращением, приведшим к социальной дезадаптации и социальной депривации понимают действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.
Как оценивают наличие жестокого обращения
Человек, утверждающий, что он подвергался жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, выбирает пол уполномоченного на идентификацию лица и, при необходимости, переводчика.
Идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии – близких родственников и (или) органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству.
Идентификаци проводят уполномоченные органы, предоставляющие специальные социальные услуги совместно с районным (городским) уполномоченным органом занятости и социальных программ. Если выявлено правонарушение, то к работе по идентификации подключаются органы внутренних дел.
Идентификация жертвы бытового насилия
При оценке наличия жестокого обращения при бытовом насилии, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:
- блок 1 – физическое насилие;
- блок 2 – психологическое насилие;
- блок 3 – экономическое насилие;
- блок 4 – сексуальное насилие.
По каждому блоку действий присваиваются баллы, по сумме которых определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.
К физическому насилию относятся следующие действия:
- Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль – 3 балла
- Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры – 2 балла
- Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями – 5 баллов
- Умышленное причинение, не опасного для жизни человека и средней тяжести вреда здоровью не повлекшего последствий, но вызвавшее длительное расстройство здоровья – 5 баллов
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или причинение тяжкого вреда повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией – 5 баллов
Психологическое насилие включает в себя:
- Грубость, издевательства, оскорбление, угроза, шантаж, преследование и другое действие (бездействие), вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию человека и душевную боль – 3 балла
- Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства пострадавшего – 5 баллов
- Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение – 5 баллов
- Продолжающееся преследование, вынужденная миграция – 5 баллов
Экономическое насилие
- Лишение документов, удостоверяющих личность, устанавливающих право собственности, на совершение действий – 3 балла
- Лишение денежных средств, необходимых для жизнедеятельности – 2 балла
- Лишение жилья – 5 баллов
- Лишение пищи, необходимой для жизнедеятельности – 4 балла
- Лишение одежды, необходимой для жизнедеятельности – 3 балла
Сексуальное насилие
- Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего – 5 баллов
- Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста – 5 баллов
- Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера – 5 баллов
- Принуждение к оголению, ощупывание тела, непристойное или унижающее обращение, a также удары по половым органам и воздействие на них предметами, сексуальное посягательство – 5 баллов
Лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с бытовым насилием, если сумма баллов по одному из блоков составляет 5 и более баллов.
Если обратившийся гражданин идентифицируется жертвой бытового насилия, то субъект, предоставляющий специальные социальные услуги в течение одного рабочего дня направляет лист оценки совместно с его заявлением в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего – в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.
Если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой бытового насилия, ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.
Идентификация жертвы торговли людьми
При оценке наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:
- блок 1 – цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей;
- блок 2 – действия, совершенные в отношении лица;
- блок 3 – средства, использованные в отношении лица;
- блок 4 – причиненный вред лицу.
По каждому блоку действий также присваиваются баллы, по сумме которых определяют, относится ли лицо к числу пострадавших.
Цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей
За торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда, незаконного усыновления, принуждения к занятию попрошайничеством, изъятия органов и тканей человека присваивают по 5 баллов.
По 5 баллов присвоят за следующие действия, совершенные в отношении лица:
- Купля-продажа, иные сделки (дарение, мена, обмен, аренда, оставление человека в качестве обеспечения выполнения обязательства по сделке, передача человека в целях получения каких-либо выгод неимущественного характера)
- Использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения
- Использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным цели получения материальной выгоды
- Принуждение лица к занятию попрошайничеством
- Иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг
- Вербовка – достижение согласия пострадавшего на выполнение каких-либо работ или какой-либо деятельности, в том числе противоправной
- Перевозка – совершаемые с целью эксплуатации человека умышленные действия по его перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта
- Передача – непосредственная передача пострадавшего лицу для его эксплуатации
- Укрывательство – сокрытие пострадавшего от правоохранительных органов, родственников и других лиц
- Получение – непосредственное получение лица для его эксплуатации или дальнейшей передачи
- Похищение с целью эксплуатации
- Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации
Также по 5 баллов присвоят за следующие средства, использованные в отношении лица:
- Применение насилия, опасного для жизни и здоровья или угроза его применения
- Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия
- Обман или злоупотребление доверием
- Использование своего служебного положения
- Использование материальной или иной зависимости
- Использование психического расстройства или беспомощного состояния
- Изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность
За причинение следующего вреда также будут присваиваться по 5 баллов:
- Нанесены побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий
- Причинены физические или психические страдания в результате систематического нанесения побоев или иных насильственных действий
- Причинен не опасный для жизни человека вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья
- Причинен опасный для жизни человека вред здоровью, повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его функций, или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, а также причинен иной вред здоровью, вызвавший расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией
Гражданин признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей людьми, иными видами их эксплуатации, а также похищением людей, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 20 и более баллов.
Несовершеннолетний признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищением, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 15 и более баллов, за исключением блока 3 (средства, использованные в отношении лица).
Если по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей начато досудебное расследование и лицо признано потерпевшим, идентификация не требуется.
Если обратившееся лицо идентифицируется жертвой торговли людьми, то субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги, в течение одного рабочего дня направляется лист оценки совместно с его заявлением и отчетом в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего – в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.
В случае, если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой торговли людьми, то ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.
Совместный приказ введен в действие 1 июля 2023 года.
Ранее мы писали, что в Казахстане приняли стандарты, по которым будут оказывать помощь жертвам бытового насилия.