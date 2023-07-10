Женщины в погонах: как трудится прекрасный пол в ДЧС Шымкента

Хрупкие на первый взгляд женщины выполняют в ДЧС Шымкента работу наравне с мужчинами. Историями из трудовых будней поделились с корреспондентом Zakon.kz психолог и оперативный дежурный управления кризисными ситуациями ДЧС.

"Чтобы помочь людям во время ЧС, достаточно иметь доброе сердце"

Жанат Абдукаримова работает главным специалистом-психологом группы психологической службы ДЧС Шымкента. В системе ЧС Жанат с 2008 года.





Фото: Zakon.kz

Ежедневно она морально готовит пожарных-спасателей к чрезвычайным ситуациям. Сотрудников департамента она учит, как правильно действовать в стрессовых и неожиданных ситуациях. Также при крупных и резонансных происшествиях Жанат выезжает на место для оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению.



"Каждая ситуация непредсказуема и психолог должен быть готовым к любым обстоятельствам. Бывает, само присутствие психолога на месте ЧС имеет значительную роль. Видя сотрудника, которому возможна нужна поддержка, мы обязательно откликнемся и предложим свою помощь, но не навязываем ее", – говорит Жанат Абдукаримова.

Работа психолога на месте ЧС, по словам Жанат, заключается в проведении визуального обследования всего происходящего. Они анализируют ситуацию, получают нужную информацию из штаба и организовывают работу по направлениям. Главный специалист группы психологической службы ДЧС признается, что в их работе самое главное — доброе сердце.

"Из своего опыта могу сказать, что можешь столкнуться с любой ситуацией, для меня лично самое большое горе – это гибель людей. Также в основном это острые реакции пострадавших людей и их родственников, вплоть до того что они мешают работать пожарным и спасателям. Помимо этого, мы контролируем психологические состояния пожарных и спасателей, которые тоже испытывают стресс во время долгих работ при ликвидации. И в такой момент самое главное для нас – не терять самообладание", – рассказывает Жанат.

По словам психолога, чрезвычайная ситуация – это серьезное испытание для пострадавших. Психика человека не готова к таким ситуациям в целом, и гибель людей может надолго лишить человека способности к рациональным поступкам и действиям. Трудно переживают чрезвычайные ситуации и сами спасатели-пожарные.

"Мы работаем с острыми стрессовыми расстройствами, это плач, истерика, крик, нервная дрожь, агрессия, ступор. Естественно, что все негативные факторы ЧС провоцируют возникновения у человека психических и психосоматических расстройств. И естественно проработать все до конца невозможно. На это нужно время. Если трагедия случилась с нашим сотрудником во время ликвидации ЧС, то это большое горе для тех, кто работал рядом и выжил. Здесь иногда слова бессильны и лучшим лекарством остается только время. Естественно, мы не оставим в таком состоянии своих сотрудников, беседуем, используем терапевтические приемы, наблюдаем за их эмоциональным состоянием", – рассказала психолог.

Сейчас в ДЧС Шымкента трудятся 3 психолога. У всех одинаковые задачи: психологическая диагностика, психологическая подготовка, просвещение, психологическая коррекция, психологическое консультирование и реабилитация.

"Бывают моменты когда мы сутками тушим пожары" - оперативный дежурный

Подполковник гражданской защиты Алима Джаманкулова более 16 лет посвятила противопожарной службе. Набираясь опыта из года в год, она стала специалистом и профессионалом своего дела, а сейчас уже щедро делится опытом с молодыми коллегами.





Фото: Zakon.kz

Хрупкую на первый взгляд женщину коллеги шутя называют "бойцом невидимого фронта". Она работает оперативным дежурным управления кризисными ситуациями и принимает звонки, которые поступают на 112. Помимо этого она занимается сбором информации на месте ЧС и координирует работы сил и средств служб гражданской защиты.



"Самый запоминающийся случай был, когда во время суточного дежурства произошел крупный пожар в Шымкенте в 2016 году. Загорелась цистерна с бензином на территории АЗС. Похожий случай потом был в 2017 году. Все пожары на территории АЗС очень крупные, всегда страшно, нужно все оперативно обрабатывать и докладывать штабу. Тогда мы задействовали все аварийно-спасательные службы. Пришлось очень быстро направлять в места ЧС пожарные поезда. Тогда благодаря усилиям всех сотрудников удалось добиться того, чтобы пожар не распространился на другие резервуары, цистерны и близлежащие жилые дома. Бывают моменты, сутками тушим пожары", – вспоминает Алима.

Работа у оперативных дежурных посменная – сутки через трое. При поступлении вызова, Алима в зависимости от масштаба ЧС направляет к месту бойцов. Кроме пожаров, также все поисково-спасательные операции не обходятся без оперативного дежурного управления кризисными ситуациями ДЧС.

"Мы должны быть на работе в 8 утра, согласно приказу. Мы принимаем дежурство и принимаем информацию за прошедшие сутки. Пробиваем информацию про водоемы в городе. Также мы взаимодействуем с дежурным прокурором, полицейским или сотрудником ДКНБ. Мы обмениваемся информацией, что в городе происходит. Если разбирать пожар, согласно приказу, все делится на ранги. Если горит дом, гараж или машина, то мы обязательно отправляем две машины. Если поступает информации о пожаре в промышленном предприятии, то туда мы помимо техники, направляем отряд и центр медицинских катастроф. Потом мы руководству департамента сообщаем и координируем ситуацию по рации", – говорит она.

Помимо этого, бывает, что Алима сама выезжает к месту происшествия. Так, например, она участвовала в ликвидации последствий подтопления населенных пунктов в Сарыагашском и Ордабасинском районах 2012 года. Через четыре года она также помогала в ликвидации последствий поднятия подпочвенных вод в Махтааральском районе.

Всего в Шымкенте работают 9 пожарных частей и один пожарный пост.