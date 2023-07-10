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Пожар в Иле-Балхашском резервате потушили на четвертые сутки

Пожар в Иле-Балхашском резервате потушили на четвертые сутки Фото: Zakon.kz
О ликвидации природного пожара в Иле-Балхашском резервате, расположенном на территории Балхашского района Алматинской области, заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в Балхашском районе в 30 км от села Караой, на территории РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" (труднодоступная, болотистая местность, бездорожье), произошло возгорание камыша на отдельных островках поступило в дежурную часть ДЧС Алматинской области 6 июля в 21:00.

"9 июля в 18:10 возгорание было локализовано и 10 июля в 11:24 – ликвидировано. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК

В тушении были задействованы 26 человек и 13 единиц техники (мотопомпы, плавсредства и БПЛА) РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" и ДЧС Алматинской области.

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Динара Халдарова
Алматинская область Балхашский район
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