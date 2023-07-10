Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С. 12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С. 13 июля –переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С. Алматы 11 июля – солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. 12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 13 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +35+37°С. Шымкент 11 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С. 12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем +38+40°С. 13 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем +39+41°С. Читайте также Женщины в погонах: как трудится прекрасный пол в ДЧС Шымкента Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области Движение по улице Сыганак возле Дома министерств в Астане ограничат до 15 августа

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