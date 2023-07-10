Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
11 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С.
12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
13 июля –переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С.
Алматы
11 июля – солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
13 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +35+37°С.
Шымкент
11 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С.
12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем +38+40°С.
13 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем +39+41°С.